На Сахалине будут судить разбойника, грабящего ювелирные магазины
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего жителя села Горнозаводска, который обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 162 УК РФ – разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенный с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия.
Установлено, что в начале февраля в вечернее время находился в помещении торгово-развлекательного центра в городе Южно-Сахалинске, где зашел в помещение ювелирного салона, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Имея при себе пневматический пистолет, он подошел к витрине, за которой рядом с кассовым аппаратом находилась продавец и, пригрозив ей, выдвинул требование о передаче ему денежных средств в сумме 4 000 рублей. Женщина сообщила последнему об отсутствии в кассе такой суммы. После чего фигурант вышел из помещения магазина, скрывшись с места совершения преступления.
В этот же день он зашел в помещение ювелирного магазина в другом торговом центре, где при помощи пневматического пистолета пригрозил двум работникам и потребовал отдать ему 4 тысячи рублей. Одна из продавцов закричала, призывая окружающих на помощь. Испугавшись, злоумышленник поспешил скрыться.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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