Два молодых сахалинца обокрали зоомагазин

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по Тымовскому городскому округу поступило заявление от 42-летнего гражданина. Мужчина сообщил, что из помещения магазина зоотоваров было похищено 15 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, подозреваемые были установлены сотрудниками полиции. Ими оказались ранее судимые 19-ти летний житель села Белоречье и 17-ти летний житель села Ясное.

Как стало известно, злоумышленники приехали в Тымовск из близлежащих поселков, где они проживают и, взяв с собой подручные инструменты, решили вскрыть магазин. Далее проникнув в помещение торговой точки, молодые люди вытащили из кассы вышеуказанную сумму, после чего скрылись.

Возбуждено уголовное дело по статье кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.