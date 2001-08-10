На Сахалине иностранца за экстремизм осудили на год колонии-поселения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вступил в законную силу приговор 1-го Восточного окружного военного суда в отношении 44-летнего иностранного гражданина, осуждённого за пропаганду терроризма, рассказали ТИА "Острова" в Управлении ФСБ России по Сахалинской области.

Областной житель, разделяя религиозную идеологию экстремистского характера, через популярный мессенджер распространил среди своих знакомых видеоматериал, пропагандирующий деятельность запрещённой на территории Российской Федерации международной террористической организации и направленный на расширение круга её сторонников.

Судом 44-летний горожанин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК России, и приговорён

к 1 году лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть «Интернет», сроком на 2 года.

Кроме того, уголовному преследованию подлежали лица из числа знакомых осуждённого, распространившие путём репоста полученное видео радикального толка.

В этой связи УФСБ России по Сахалинской области акцентирует внимание на действующие нормы российского законодательства, предусматривающие уголовную ответственность за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганду терроризма с использованием сети Интернет. За преступления, совершённые в данной области, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.