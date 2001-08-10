Прокуратура выявила нарушение трудовых прав работников в СПК

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Установлено, что в СПК "Сахалинский" вопреки ст. ст. 136, 140, 236 Трудового кодекса Российской Федерации заработная плата работникам в первом полугодии 2021 года выплачивалась несвоевременно, также работникам отпускные и окончательный расчет при увольнении выплачивались с задержками. Работодатель перерасчет за каждый день задержки заработной платы работникам не производил, рассказали ТИА "Острова" в администрации района.

В нарушение ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации работникам средства индивидуальной защиты выдавались не в полном объеме.

В связи с чем прокурором района председателю СПК "Сахалинский" внесено представление об устранении выявленных нарушений федерального закона, которое находится на рассмотрении.

Кроме того, в отношении виновного лица (председателя) возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, ч. 4 ст. 5.27.1 КоАП РФ, материалы направлены на рассмотрение в Государственную инспекцию труда в Сахалинской области.

Рассмотрение актов прокурорского реагирования и фактическое устранение нарушений трудовых прав работников СПК "Сахалинский" находится на контроле прокуратуры Анивского района.