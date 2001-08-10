На Сахалине вынесен приговор убийцам 8-летней Вики
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Сахалинской области, который признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство трех лиц), ч. 2 ст.126 УК РФ (похищение человека), двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование лица, не достигшего 14 летнего возраста), ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия), ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 летнего возраста).
Кроме того, данным приговором осуждена его супруга за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека) и подстрекательства в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование), ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).
Суд установил, что 06 июля 2020 г. восьмилетняя девочка села в автомобиль под управлением подсудимого, в котором также находилась его супруга. Пообещав доставить ребенка в пункт назначения, они, воспользовавшись ее беспомощным состоянием, привезли в лес, где после подстрекательства супруги, подсудимый, находясь в салоне автомашины изнасиловал потерпевшую и совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера.
Опасаясь разоблачения, с целью скрыть преступления он совершил убийство несовершеннолетней и спрятал её тело в лесном массиве.
Кроме того, в судебном заседании прокурором доказано, что осужденный в 2001 году также совершил убийства двух лиц (гражданина КНР и неустановленной женщины), а в 2018 году изнасилование и развратные действия в отношении другой несовершеннолетней.
Государственный обвинитель с учетом обстоятельств преступления, изученных доказательств, требований закона предложил суду признать супругов виновными и назначить наказание: подсудимому - в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима с применением принудительной меры медицинского характера, в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра (сексолога) по месту отбывания наказания, подсудимой в виде 19 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Суд, принимая во внимание мнение гособвинителя, назначил наказание подсудимому в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима с применением принудительной меры медицинского характера, в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра (сексолога) по месту отбывания наказания; подсудимой в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил.
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