На Сахалине вынесен приговор убийцам 8-летней Вики

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Сахалинской области, который признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство трех лиц), ч. 2 ст.126 УК РФ (похищение человека), двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование лица, не достигшего 14 летнего возраста), ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия), ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 летнего возраста).

Кроме того, данным приговором осуждена его супруга за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека) и подстрекательства в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование), ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Суд установил, что 06 июля 2020 г. восьмилетняя девочка села в автомобиль под управлением подсудимого, в котором также находилась его супруга. Пообещав доставить ребенка в пункт назначения, они, воспользовавшись ее беспомощным состоянием, привезли в лес, где после подстрекательства супруги, подсудимый, находясь в салоне автомашины изнасиловал потерпевшую и совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера.

Опасаясь разоблачения, с целью скрыть преступления он совершил убийство несовершеннолетней и спрятал её тело в лесном массиве.

Кроме того, в судебном заседании прокурором доказано, что осужденный в 2001 году также совершил убийства двух лиц (гражданина КНР и неустановленной женщины), а в 2018 году изнасилование и развратные действия в отношении другой несовершеннолетней.

Государственный обвинитель с учетом обстоятельств преступления, изученных доказательств, требований закона предложил суду признать супругов виновными и назначить наказание: подсудимому - в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима с применением принудительной меры медицинского характера, в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра (сексолога) по месту отбывания наказания, подсудимой в виде 19 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Суд, принимая во внимание мнение гособвинителя, назначил наказание подсудимому в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима с применением принудительной меры медицинского характера, в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра (сексолога) по месту отбывания наказания; подсудимой в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.