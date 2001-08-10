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В Южно-Сахалинске водитель сбил двух горожан на пешеходном переходе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
21 июля в 14 часов 00 минут, 20-летний водитель, стаж вождения которого составляет 1 год, управляя автомобилем "ТОЙОТА ПРОБОКС", двигался в западном направлении, по улице Фабричной. На нерегулируемом перекрестке с улицей Физкультурной, при повороте направо, совершил наезд на переходящих по нерегулируемому пешеходному переходу пешеходов.
В результате ДТП, 84-летняя женщина получила телесные повреждения, 82-летний мужчина получил телесные повреждения с оказанием разовой медицинской помощи.
По данному факту проводится проверка.
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