Тихоокеанское
информационное агентство
22 Июля 2021
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12:52, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске водитель сбил двух горожан на пешеходном переходе

В Южно-Сахалинске водитель сбил двух горожан на пешеходном переходе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

21 июля в 14 часов 00 минут, 20-летний водитель, стаж вождения которого составляет 1 год, управляя автомобилем "ТОЙОТА ПРОБОКС", двигался в западном направлении, по улице Фабричной. На нерегулируемом перекрестке с улицей Физкультурной, при повороте направо, совершил наезд на переходящих по нерегулируемому пешеходному переходу пешеходов.

В результате ДТП, 84-летняя женщина получила телесные повреждения, 82-летний мужчина получил телесные повреждения с оказанием разовой медицинской помощи.

По данному факту проводится проверка.

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