Сахалинец отправился на Курилы, где был задержан за несколько краж
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственной группой ОМВД России по Южно-Курильскому городскому округу окончено расследования уголовного дела в отношении жителя Шахтерска, обвиняемого в серии краж.
В ходе следствия установлено, что октябре прошлого года фигурант прибыл в пгт. Южно-Курильск к своим знакомым, где в один из дней навестил старого приятеля. Распивая спиртные напитки у него в квартире, потерпевший подарил обвиняемому мобильный телефон с двумя сим-картами для «связи».
Спустя некоторое время злоумышленник обратил внимание, что на гаджете установлен мобильный банк. Используя данную функцию, мужчина в течение несколько дней, мелкими переводами на свой счет похищал у гражданина сбережения.
В апреле текущего года, находясь в гостях еще у одного приятеля и распивая алкоголь, фигурант похитил его мобильным телефоном, пока хозяин квартиры находился в другой комнате, а впоследствии также при помощи мобильного банка перевел на свою кредитку более 13 тысяч рублей. В общей сложности обвиняемый похитил почти 130 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.
Таким образом, гражданин совершил преступления, предусмотренные статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража.
Уголовное дело направлено в суд.
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