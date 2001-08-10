Сахалинец отправился на Курилы, где был задержан за несколько краж

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственной группой ОМВД России по Южно-Курильскому городскому округу окончено расследования уголовного дела в отношении жителя Шахтерска, обвиняемого в серии краж.

В ходе следствия установлено, что октябре прошлого года фигурант прибыл в пгт. Южно-Курильск к своим знакомым, где в один из дней навестил старого приятеля. Распивая спиртные напитки у него в квартире, потерпевший подарил обвиняемому мобильный телефон с двумя сим-картами для «связи».

Спустя некоторое время злоумышленник обратил внимание, что на гаджете установлен мобильный банк. Используя данную функцию, мужчина в течение несколько дней, мелкими переводами на свой счет похищал у гражданина сбережения.

В апреле текущего года, находясь в гостях еще у одного приятеля и распивая алкоголь, фигурант похитил его мобильным телефоном, пока хозяин квартиры находился в другой комнате, а впоследствии также при помощи мобильного банка перевел на свою кредитку более 13 тысяч рублей. В общей сложности обвиняемый похитил почти 130 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, гражданин совершил преступления, предусмотренные статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража.

Уголовное дело направлено в суд.