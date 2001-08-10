Сахалинка в погоне за криптовалютой отдала мошенникам миллион

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 73-летней местной жительницы. Женщине на домашний телефон поступил звонок от неизвестного мужчины, а заявительнице показалось, что звонит её родственник. Он сообщил, что якобы находится в полиции, так как совершил серьезное ДТП.

Через некоторое время заявительнице позвонил еще один мужчина и заявил, что он сотрудник правоохранительных органов и для того, чтобы с родственника сняли обвинения, необходимо перевести на указанный счет денежные средства в сумме 120 тысяч рублей. Заявительница поняла, что разговаривает с мошенниками и просила трубку.

В этот же день за помощью в полицию обратилась 36-летняя жительница села Троицкое. Она увидала в социальной сети рекламу с предложением заработать денежные средства, перешла по указанной ссылке и оставила свои контактные данные.

После этого, ей потупил звонок с абонентского номера, зарегистрированного в городе Москве. Звонившая женщина объяснила, что их платформа занимается скупкой и продажей криптовалюты.

Далее заявительнице поступил другой звонок, где звонивший предоставил инструкции, согласно которой заявительница зарегистрировалась и оплатила взнос в сумме почти 10 тысяч рублей. Затем, в личном кабинете гражданки появилась информация о том, что на ее счет якобы зачислена сумма 130 долларов США, на следующий день она увеличилась до 144 долларов США.

Обрадовавшись якобы увеличению своего благосостояния, женщина поспешила оформить кредит на 830 тысяч рублей и привести на счет, указанный в личном кабинете для преумножения своих денежных средств. В дальнейшем она попыталась вывести виртуальные накопления, но сайт начала выдавать ошибки, а при попытке связаться с «менеджером» абонент был не доступен.