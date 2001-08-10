Велосипедный вор задержан в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 27-летнего жителя областного центра о краже принадлежащего ему велосипеда, стоимостью 20 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили личность гражданина, причастного к данному деянию. Им оказался 31-летний житель Южно-Сахалинска.

Выяснилось, что мужчина проник в подъезд дома, где проживает заявитель, предварительно положив в карман плоскогубцы. Он перекусил инструментом противоугонное устройство – металлический трос, и похитил транспортное средство. Позже оперативниками была изъята рама от велосипеда. Само двухколёсное транспортное средство злоумышленник успел разукомплектовать.

Также была установлена его причастность к другой краже. 18-летний житель областного центра оставил у магазина велосипед, стоимостью около 3000 тысяч рублей, а сам пошел за покупками. Подозреваемый воспользовался ситуацией и уехал на нем. А позже перепродал похищенное имущество за тысячу рублей.

В обоих случаях возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину и п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная в крупном размере. Подозреваемый, ранее неоднократно судимый, задержан в порядке статьи 91 УПК РФ (Основание задержания подозреваемого). Похищенный велосипед изъят и передан законному владельцу.