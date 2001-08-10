За приобретение наркотиков сахалинца осудили на четыре года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинским городским судом за незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере осуждён 37-летний гражданин Российской Федерации, рассказали ТИА "Острова" в УФСБ РФ по Сахалинской области.

Так, оперативными сотрудниками УФСБ России по Сахалинской области в 2020 г. при реализации мер по линии борьбы с незаконным оборотом наркотиков по месту проживания областного жителя были обнаружены и изъяты смесь, содержащая в своем составе а-PVP – производное наркотического средства N-метилэфедрон, массой 2,09 грамма и масло каннабиса (гашишное масло) массой 3,56 грамма.

Гражданин России признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК России. С учётом наличия у него отягчающего наказание обстоятельства в виде рецидива преступления, суд приговорил местного жителя к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Обстоятельства приобретения 37-летним областным жителем наркотических средств, а также лица, причастные к их сбыту, установлены. Материалы в отношении злоумышленников выделены в отдельное производство. Фигурантам уголовного дела грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.