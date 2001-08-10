Администрацию Южно-Курильска накажут за гуляющих где попало животных

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратурой Южно-Курильского района проведена проверка соблюдения законодательства при обращении с домашними животными.

Федеральный закон от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также санитарно-эпидемиологическое законодательство в этой сфере возлагает на орган местного самоуправления обязанность по определению мест для выгула домашних животных с соответствующими элементами благоустройства.

Вместе с тем, до настоящего времени места выгула для животных не определены, предусмотренная нормативными актами инфраструктура отсутствует, чем нарушаются права и законные интересы неопределенного круга лиц на благоприятную окружающую среду.

Поскольку бездействие мэрии носило длящийся характер, а по представлению прокурора реальных мер к устранению нарушений не принято, прокуратурой Южно-Курильского района в Южно-Курильский районный суд направлено исковое заявление о возложении на администрацию муниципального образования обязанности определить специальные территории для выгула животных.

Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме.