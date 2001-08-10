Красную рыбу гребут сетями: на Сахалине все чаще стали задерживать браконьеров
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За прошедшие сутки сотрудниками сахалинской полиции выявлены три факта браконьерства, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Так, вечером, сотрудниками ДПС ГИБДД ОМВД России по Анивскому городскому округу на участке автодороги Анива - Таранай был остановлен микроавтобус. При проверке документов у водителя, стражи порядка обратили внимание, что в багажнике иномарки находятся две ставные сети, резиновая лодка, рыбацкие костюмы, а также 58 особей рыбы лососёвых пород. Разрешения на вылов биоресурсов гражданин 1988 года рождения не имел.
На место происшествия была вызвана следственного-оперативная группа. Незаконный улов и запрещённые орудия лова изъяты и помещены на ответственное хранение. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 256 Уголовного кодекса Российской Федерации - незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов.
Аналогичное противоправное деяние изобличили и сотрудники ДПС Корсаковского городского округа. Находясь на маршруте патрулирования, они остановили для проверки документов транспортное средство под управлением 25-летнего местного жителя, у которого в багажнике обнаружили 45 экземпляров рыбы и незаконное орудие лова (ставная сеть).
Последний факт незаконного вылова ВБР установили сотрудники ОМВД России по Макарвоскому городскому округу. Им поступила информация, что в селе Туманово, на реке Горная установлены сети для незаконной добычи рыбы лососевых пород.
В ходе дальнейшей проверки был установлен и злоумышленник – молодой человек 2000 года рождения. При помощи запрещенного орудия лова он успел добыть 20 экземпляров водных биологических ресурсов, после чего был задержан полицейскими.
В настоящий момент по двум вышеописанным фактам проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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