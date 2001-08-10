Сахалинец заснул на улице после гулянки, а очнувшись, понял, что его обокрали
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В дежурную часть ОМВД России по Корсаковскому городскому округу поступило заявление от 31 летнего местного жителя. Мужчина рассказал, что находился в компании знакомых, но после потерял сознание, а когда очнулся, то обнаружил пропажу наручных часов, золотого браслета и цепочки. Общий ущерб гражданин оценил в более чем 100 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Прибывшие на место происшествия сотрудники уголовного розыска опросили возможных очевидцев, восстановили картину противоправного деяния и задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний, ранее неоднократно судимый, в том числе и за имущественные преступления местный житель.
Оперативники выяснили, что потерпевший находился в состоянии алкогольного опьянения в районе одного из досуговых заведений. В какой-то момент он уснул прямо на улице, а злоумышленник, воспользовавшись моментом, снял с него вышеуказанное имущество и поспешил скрыться. Часть краденного он использовал по личному усмотрению, остальное изъяли полицейские при задержании.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемого, давшего признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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