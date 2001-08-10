Сахалинский "агроном" за культивацию конопли теперь ответит перед законом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городскому округу "Долинский" при поддержке бойцов ОМОН управления Росгвардии по Сахалинской области задержан 25-летний, ранее неоднократно судимый житель Корсакова, подозреваемый в незаконном культивировании наркосодержащих растений, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции выяснили, что вышеуказанный гражданин высадил и ухаживал за растением рода конопля, расположенном на участке местности в селе Стародубское. В ходе осмотра обнаружено и изъято 36 кустов. По словам злоумышленника, он планировал изготовить из них наркотик для личного употребления.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 231 Уголовного кодекса Российской Федерации - незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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