Пожарные Александровска-Сахалинского потушили горящую баню

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

25 июля в 18.41 в диспетчерскую Александровск-Сахалинского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре в райцентре. Пожарные прибыли на место в 18.45. К этому моменту горело чердачное помещение частной бани на площади 15 квадратных метров.

Пожар локализовали в 19.00, а полностью ликвидировали в 19.40.

В тушении пожара были задействованы четыре специалиста и одна единица техники. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются, расскаазли ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "Управление ППС".