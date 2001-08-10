Тихоокеанское
информационное агентство
27 Июля 2021
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Пожарные Александровска-Сахалинского потушили горящую баню

Пожарные Александровска-Сахалинского потушили горящую баню

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

25 июля в 18.41 в диспетчерскую Александровск-Сахалинского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре в райцентре. Пожарные прибыли на место в 18.45. К этому моменту горело чердачное помещение частной бани на площади 15 квадратных метров.

Пожар локализовали в 19.00, а полностью ликвидировали в 19.40.

В тушении пожара были задействованы четыре специалиста и одна единица техники. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются, расскаазли ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "Управление ППС".

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