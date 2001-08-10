За новорожденным сахалинцем выслали вертолет сагнавиации

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 26 июля, в 10.24 (сахалинское время) из аэропорта Южно-Сахалинска вылетел вертолет Ми-8 Сахалинского звена Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. Экипажу предстоит транспортировать новорожденного из Углегорска в Южно-Сахалинск для оказания экстренной медицинской помощи. В полёте пациента будут сопровождать два медработника Сахалинской областной клинической больницы.

В 13.10 (сахалинское время) вертолет поднялся в воздух с пациентом на борту и направился из г. Углегорск в областной центр, где в 14.46 (сах) совершил посадку. Пациент был передан врачам «скорой помощи» для транспортировки в Сахалинскую областную клиническую больницу.