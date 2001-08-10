Количество браконьеров на Сахалине растет с каждым днем
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На территории Сахалинской области продолжается комплексное оперативно-профилактическое мероприятие "Путина-2021", направленное на пресечение фактов незаконной добычи, транспортировки, реализации водных биологических ресурсов и продукции их переработки в период хода лососевой путины.
За прошедшие выходные дни в рамках рейдовых и проверочных мероприятий сотрудниками сахалинской полиции во взаимодействии с другими заинтересованными ведомствами выявлено и пресечено 11 фактов незаконного вылова и транспортировки водных биоресурсов.
Так, сотрудниками дорожно-патрульной службы ОМВД России по Анивскому городскому округу в ходе несения службы был остановлен микроавтобус под управлением 28-летнего гражданина. В салоне автомобиля полицейские обнаружили 138 экземпляров рыбы лососевых пород. Документы, подтверждающие легальность биоресурсов у гражданина отсутствовали. Пояснить что-либо о данном грузе молодой человек также не смог.
Обнаруженное изъято и передано на ответственное хранение. Предварительная сумма ущерба составляет около 265 тысяч рублей.
Сотрудниками ОМВД России по городскому округу "Ногликский" при проведении рейда был задержан 31-летний житель пгт. Тымовское, который при помощи запрещенного орудия лова (ставная сеть) осуществлял незаконный вылов рыбы прямо в устье реки Конги. К моменту, когда его действия были пресечены полицейскими, гражданин успел добыть 34 экземпляра лососевых пород. Предварительная сумма ущерба составила около 65 тысяч рублей.
По всем выявленным фактам проводятся проверки, по результатам которых будут приняты процессуальные решения. Мероприятия в рамках операции "Путина-2021" продолжаются, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
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