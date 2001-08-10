Пьяный сахалинец угнал машину, чтобы покататься

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по Поронайскому городскому округу обратилась 60-летняя местная жительница. Гражданка сообщила, что ночью прямо со двора дома кто-то угнал ее автомобиль. Злоумышленнику не составило труда это сделать, потому что транспортное средство нуждалось в ремонте - дверные замки и замок зажигания были неисправны, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УСВД РФ по Сахалинской области.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий похищенная машина была обнаружена на автодороге «Южно-Сахалинск – Оха» в Макаровском районе. А в скором времени сотрудники полиции установили и причастного к ее угону гражданина – им оказался 24-летний житель села Быков, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления.

Оказалось, что подозреваемый недавно приехал в Поронайский район на сезонные заработки. В тот вечер он употребил спиртное и ему захотелось поехать домой. Но поскольку денег не было, он решил угнать чью-нибудь машину. Выбрав для этого автомобиль потерпевшей, он запустил двигатель и направился в сторону Долинского района. Возле села Пугачево у него кончился бензин. Тогда злоумышленник бросил машину прямо на дороге.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ – незаконное завладение чужим транспортным средством. В отношении подозреваемого, давшего признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.