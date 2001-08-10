Пьяный сахалинец угнал машину, чтобы покататься
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В дежурную часть ОМВД России по Поронайскому городскому округу обратилась 60-летняя местная жительница. Гражданка сообщила, что ночью прямо со двора дома кто-то угнал ее автомобиль. Злоумышленнику не составило труда это сделать, потому что транспортное средство нуждалось в ремонте - дверные замки и замок зажигания были неисправны, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УСВД РФ по Сахалинской области.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий похищенная машина была обнаружена на автодороге «Южно-Сахалинск – Оха» в Макаровском районе. А в скором времени сотрудники полиции установили и причастного к ее угону гражданина – им оказался 24-летний житель села Быков, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления.
Оказалось, что подозреваемый недавно приехал в Поронайский район на сезонные заработки. В тот вечер он употребил спиртное и ему захотелось поехать домой. Но поскольку денег не было, он решил угнать чью-нибудь машину. Выбрав для этого автомобиль потерпевшей, он запустил двигатель и направился в сторону Долинского района. Возле села Пугачево у него кончился бензин. Тогда злоумышленник бросил машину прямо на дороге.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ – незаконное завладение чужим транспортным средством. В отношении подозреваемого, давшего признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
- 00:35 Сегодня Русская парная - польза и вред для здоровья
14:56 22 Июля В Южно-Сахалинске до 6 августа закрывается для проезда перекресток улиц Ленина и Сахалинской
15:25 22 Июля Южносахалинцам, крутящим педали, будут давать призы
13:25 23 Июля Жителей Южно-Сахалинска приглашают на диспансеризацию
12:28 22 Июля Сегодня в Южно-Сахалинске временно отключат воду
Выбор редакции
- 12:00 Вчера На Сахалине прошли гонки по бездорожью
- 15:25 22 Июля Южносахалинцам, крутящим педали, будут давать призы
- 11:48 22 Июля У "Сахалинских акул" появился тренер первой национальной категории
- 13:47 21 Июля Остров Сахалин – уникальное направление для активных туристов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы соблюдаете масочный режим?