В Холмске задержан водитель, который сбил ребенка и скрылся с места аварии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

25 июля в дежурную часть отдела МВД России по Холмскому городскому округу поступило сообщение о том, что в селе Чехов в районе улицы Северной неизвестный совершил наезд на 10-летнего велосипедиста и скрылся с места происшествия. В результате ДТП у ребенка было диагностировано сотрясение головного мозга, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УСВД РФ по Сахалинской области..

На место незамедлительно выдвинулся экипаж дорожно-патрульной службы. По горячим следам водитель был установлен и задержан сотрудниками полиции. Им оказался 52-летний местный житель. На момент задержания мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Результат освидетельствования на алкотестере показал 0,422 мг/л.

В настоящий момент в отношении водителя составлены административные протоколы по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия) и ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ (невыполнение требования ПДД о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен). Мужчина помещен в специальное помещение для содержания задержанных лиц.

По данному факту проводится проверка по результатам которой будет принято процессуальное решение.