На Сахалине парень попросил у девушки телефон, чтобы позвонить, и скрылся

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В отдел МВД России по Корсаковскому городскому округу обратилась жительница села Охотское, которая сообщила, что у ее несовершеннолетней 17-летней дочери был похищен мобильный телефон, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УСВД РФ по Сахалинской области..

В ходе последовавшего разбирательства сотрудники полиции установили обстоятельства случившегося и причастного к хищению гражданина. Им оказался 19-летний ранее неоднократно судимый за имущественные преступления житель села Чапланово.

Предварительно установлено, что потерпевшая несовершеннолетняя поверхностно знакома с подозреваемым. Под благовидным предлогом злоумышленник попросил у девушки телефон, чтобы позвонить. Однако впоследствии дорогостоящий гаджет ей не вернул и с места преступления скрылся. Впоследствии он уехал домой и решил распоряжаться чужим телефоном как собственным.

Похищенное изъято и будет передано законной владелице.

Возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ – открытое хищение чужого имущества. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.