Сахалинка решила сэкономить на авиабилетах и потеряла 66 тысяч рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
48-летняя жительница Невельского района хотела приобрести авиабилеты, но в итоге лишилась 66,5 тысяч рублей. В сети Интернет гражданка нашла сайт с выгодной ценой, где оставила заявку со своим номером телефона. Спустя день в интернет-мессенджере ей пришло сообщение, в котором говорилось, что заявка потерпевшей поступила на рассмотрение и необходимо выбрать подходящий вариант, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УСВД РФ по Сахалинской области..
После того как женщина определилась с билетом и перевела оплату на номер банковской карты, который ей также указали в сообщении. Тогда гражданке сообщили, что необходимые документы придут на ее электронную почту. Однако билеты женщина так и не получила, а абонент, с которым женщина вела переписку оказался отключен.
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