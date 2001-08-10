Хранилище пластиковых контейнеров горело на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

26 июля в 19.19 в диспетчерскую Тымовского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре в строении, расположенном к юго-западу от железнодорожного вокзала, в райцентре, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службае ОКУ "Управление ППС".

Огнеборцы прибыли на место в 19.25. К этому моменту внутри горело бетонное строение, переоборудованное под холодильное помещение, где хранилось более сотни пластиковых контейнеров емкостью от 20 до 1000 литров. Помещение было окутано плотным черным дымом. Работало звено газодымозащитной службы.

Пожар локализовали в 20.33, а полностью ликвидировали в 02.10.

В тушении пожара были задействованы 10 огнеборцев и 2 единицы техники. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.