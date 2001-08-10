Трое сахалинцев отняли у земляка микроавтобус и уехали
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
25 июля в ночное время суток инспекторами дорожно-патрульной службы ГИБДД для проверки документов был остановлен микроавтобус. За рулем находился молодой человек без документов и в нетрезвом состоянии. В также салоне находились двое пассажиров. Водитель был доставлен в Управление МВД по городу Южно-Сахалинску.
В ходе последовавшего разбирательства выяснилось, что транспортное средство было угнано вышеуказанными лицами. Знакомые водителя также были задержаны, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Предварительно установлено, что трое подозреваемых, в темное время суток находились в одном из местных СНТ, где увидели на дачном участке припаркованный микроавтобус. Тогда они проникли на частную территорию и силой отняли у 61-летнего хозяина, вышедшего на шум, ключи от машины. После злоумышленники сели в транспортное средство и покинули место преступления, однако в скором времени были замечены сотрудниками дорожно-патрульной службы.
Возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья. 22-летний подозреваемый помещен в ИВС. 19-ти и 21-летний подозреваемые были помещены в специальное помещение для содержания задержанных лиц. Ведется следствие.
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