Тихоокеанское
информационное агентство
28 Июля 2021
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14:29, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец, выпивающий за рулем, попался на глаза автоинспекторам и попытался убежать, бросив машину

Сахалинец, выпивающий за рулем, попался на глаза автоинспекторам и попытался убежать, бросив машину

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками следственного отдела ОМВД России по Макаровскому городскому округу окончено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего местного жителя.

Установлено, что 23 августа 2020 года фигурант находился в гостях у своей бывшей супруги, где распивал спиртное. Позже он взял зарегистрированный на неё автомобиль, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области..

Около часа ночи он решил поехать в магазин за сигаретами и взял с собой бутылку пива. По пути следования к магазину он распивал спиртное за рулем и заметил приближающийся к нему автомобиль сотрудников дорожно-патрульной службы. Желая избежать ответственности, фигурант бросил машину и попытался убежать, однако впоследствии был задержан сотрудниками полиции

В ходе разбирательства на месте выяснилось, что злоумышленник никогда не имел прав на управление транспортным средством. При этом, он привлекался к административной и уголовной ответственности за вождение в пьяном виде. На этот раз медицинское освидетельствование показало 0,685 мг/л в организме обвиняемого.

В настоящий момент уголовное дело рассматривается в суде. Санкции статьи предусматривают до трех лет лишения свободы.

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