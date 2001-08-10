Сахалинец прикинулся электриком, чтобы обокрасть пенсионерку
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего ранее судимого уроженца поселка Вахрушев, обвиняемого в совершении кражи.
Установлено, что в конце июля прошлого года фигурант, находясь в Южно-Сахалинске, зашел в магазин бытовой химии, чтобы совершить покупку. У прилавка он увидел ранее не знакомую ему пожилую женщину, которая разговаривала с продавщицей. Из их беседы он услышал, что пенсионерка ищет электрика, чтобы починить розетку, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области..
Поскольку обвиняемый имеет навыки работы с электрикой, он предложил ей свои услуги. Женщина согласилась и предложила ему за работу 500 рублей, а также сообщила адрес и время, когда прийти.
Находясь уже дома у потерпевшей, мужчина заметил, что хозяйка вытащила из тумбочки купюру номиналом в 500 рублей, чтобы расплатиться с ним за работу. Злоумышленник предположил, что в ящике могут находиться еще деньги и решил их похитить. Тогда он под благовидным предлогом отправил женщину на кухню, а сам в это время открыл верхний ящик тумбочки, где обнаружил купюру номиналом в 5 тысяч рублей и забрал ее себе.
Затем он сообщил, что закончил ремонтировать розетку, взял у потерпевшей деньги за работу и ушел.
Обнаружив кражу, женщина сначала не стала обращаться за помощью правоохранительные органы. Однако спустя несколько дней, при проведении оперативно-розыскных мероприятий, об этом случае стало известно сотрудникам уголовного розыска. При этом, выяснилось, что потерпевшая является инвалидом. Полицейские сами приехали к пенсионерке узнать, действительно ли в отношении нее было совершено преступление. Потерпевшая рассказала правоохранителям о случившейся краже и написала заявление, а совершивший его злоумышленник был задержан и доставлен в полицию для разбирательства.
В настоящее время уголовное дело рассматривается в суде.
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