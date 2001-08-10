Сахалинец попал за решетку на 10 суток за неуплату алиментов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Тымовчанин будет отбывать 10 суток ареста за безответственное отношение к собственным детям. На исполнении в отделении судебных приставов по Тымовскому району УФССП по Сахалинской области в отношении гражданина К. находится исполнительное производство о взыскании с гражданина К. денежных средств на несовершеннолетних детей в размере 1/6 части всех видов доходов.

Гражданин К. всячески уклонялся от уплаты алиментов, скрывался от сотрудников службы судебных приставов и игнорировал требования о явке к судебному приставу - исполнителю. После осуществления принудительного привода мужчины на приём к судебному приставу-исполнителю в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.5.35.1 КоАП РФ (Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей либо нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, в течении двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния).

Однако, мера административного воздействия не повлияла на мужчину, долги по алиментам он оплачивать не собирался, за что в отношении гражданина К. был составлен административные протокол по ч.1 ст.5.35.1 КоАП РФ, рассмотрев который, суд признал его виновным и назначил наказание в виде 10 суток ареста.

УФССП России по Сахалинской области призывает граждан не доводить ситуацию до принятия крайних мер и не забывать о своём родительском долге, а также рекомендуют быть в курсе своих финансовых обязательств, проверяя себя в Интернет-сервис "Банк данных исполнительных производств" на официальном сайте ведомства www.r65.fssp.gov.ru