Тихоокеанское
информационное агентство
28 Июля 2021
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В Охе водитель автомобиля сбил мотоциклиста, оба виновника ДТП не имеют прав

В Охе водитель автомобиля сбил мотоциклиста, оба виновника ДТП не имеют прав

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

39-летний водитель не имея права на управление транспортами средствами, управляя автомобилем «TOYOTA HILUX», двигался в северном направлении по улице Цапко, в городе Охе. Напротив, дома № 15, при повороте налево, не уступил дорогу и совершил столкновение с мотоциклом под управлением 17-летнего подростка, рассказали ТИА "Острова" в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

Мотоцикл не зарегистрирован в установленном порядке, в результате ДТП, несовершеннолетний получил телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка.

 

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