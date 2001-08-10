На Сахалине вновь сбили пешеходов, есть погибшие

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

27 июляв 23 часа 00 минут, 43-летняя женщина, стаж вождения которой составляет 19 лет, управляя автомобилем "TOYOTA Isis", двигалась в южном направлении по автодороге "Южно-Сахалинск - Оха". На 25 километре, по предварительным данным, совершила наезд на пешеходов, находящихся на проезжей части, с последующим опрокидыванием автомобиля, рассказали ТИА "Острова" в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

При этом, пешеходы в нарушение ПДД РФ, находились в темное время суток без использования световозвращающих элементов.

В результате ДТП, 40-летний пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, 67-летний пешеход и 3 пассажира автомобиля получили телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка, в рамках которой детально устанавливаются обстоятельства происшествия.