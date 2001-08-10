На Сахалине под суд отправили наркоторговца

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления УМВД России по Сахалинской области окончено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Охи, обвиняемого в незаконном хранении и сбыте наркотических средств в крупном размере.

Следователи доказали, что фигурант в июле прошлого года приобрел наркотические средства каннабисной группы для сбыта и личного употребления, общей массой свыше 120 грамм, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Продолжая реализовывать свое противоправное деяние, обвиняемый смешал наркотик – гашишное масло с табаком и поместил в полимерный сверток. В дальнейшем он связался со своим приятелем и предложил приобрести запрещенное к обороту вещество, на что тот согласился.

В дальнейшем оба гражданина были задержаны сотрудниками полиции. Все хранящиеся наркотические вещества у фигуранта дома были изъяты и приобщены к материалам уголовного дела, которое сейчас направлено в суд.