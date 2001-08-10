Тихоокеанское
информационное агентство
28 Июля 2021
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14:46, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине под суд отправили наркоторговца

На Сахалине под суд отправили наркоторговца

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления УМВД России по Сахалинской области окончено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Охи, обвиняемого в незаконном хранении и сбыте наркотических средств в крупном размере.

Следователи доказали, что фигурант в июле прошлого года приобрел наркотические средства каннабисной группы для сбыта и личного употребления, общей массой свыше 120 грамм, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Продолжая реализовывать свое противоправное деяние, обвиняемый смешал наркотик – гашишное масло с табаком и поместил в полимерный сверток. В дальнейшем он связался со своим приятелем и предложил приобрести запрещенное к обороту вещество, на что тот согласился.

В дальнейшем оба гражданина были задержаны сотрудниками полиции. Все хранящиеся наркотические вещества у фигуранта дома были изъяты и приобщены к материалам уголовного дела, которое сейчас направлено в суд.

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