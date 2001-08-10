Сахалине украл у знакомого наркотики и попался полиции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления УМВД России по Сахалинской области доказали причастность 62-летнего жителя Южно-Сахалинска в двух фактах противоправных деяний, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Мужчина обвиняется по статье 228 (незаконные приобретение, хранение, наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и пункта «д» части 2 статьи 229 (хищение наркотических средств, в значительном размере) Уголовного кодекса Российской Федерации.

Установлено, что вышеуказанный гражданин в марте прошлого года позвонил своему приятелю и договорился о личной встрече. Позже, встретившись с ним в районе Ново-Александровска мужчины решили употребить незаконные в обороте вещества, а именно гашишное масло, смешанное с табаком. После этого, знакомый фигуранта, уголовное дело, которое выведено в отдельное производство ненадолго отлучился, при этом оставив часть наркотика на столе. Воспользовавшись ситуацией, обвиняемый забрал его себе и планировал скрыться, но через некоторое время был задержан сотрудниками УКОН УМВД области.

Уголовное дело направлено в суд.