Хабаровчанин получил общежитие в Южно-Сахалинске и начал обворовывать соседей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками следственного управления УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего жителя Хабаровского края. Молодой человек обвиняется в совершении четырех пкраж, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что фигурант устроился грузчиком в одну из организаций Южно-Сахалинска, где ему предоставили комнату в общежитии для проживания.

В один из дней мужчина проник в соседнюю секцию, где спали четверо граждан. Осмотрев помещение, он похитил у них три мобильных телефона на общую сумму более 17 тысяч рублей, а после поспешил скрыться. В дальнейшем злоумышленник выкинул сим-карты и продал похищенное.

В другой раз фигурант, будучи в состоянии опьянения, проник еще в одну комнату, где отдыхал потерпевший и присвоил себе часы и гаджет, на общую сумму 25 тысяч рублей.

Спустя несколько дней, обвиняемый, находясь в гостях обратил внимание на куртку в прихожей. Дождавшись, когда за его действиями не будут наблюдать, он похитил смартфон, оцененный потерпевшим в 45 тысяч рублей и скрылся. Через несколько часов он вновь напросился в компанию уже других знакомых, где по аналогичному сценарию присвоил себе ноутбук за 22 тысячи рублей.

Уголовное дело находится на рассмотрении в суде.