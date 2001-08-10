Хабаровчанин получил общежитие в Южно-Сахалинске и начал обворовывать соседей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудниками следственного управления УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего жителя Хабаровского края. Молодой человек обвиняется в совершении четырех пкраж, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Установлено, что фигурант устроился грузчиком в одну из организаций Южно-Сахалинска, где ему предоставили комнату в общежитии для проживания.
В один из дней мужчина проник в соседнюю секцию, где спали четверо граждан. Осмотрев помещение, он похитил у них три мобильных телефона на общую сумму более 17 тысяч рублей, а после поспешил скрыться. В дальнейшем злоумышленник выкинул сим-карты и продал похищенное.
В другой раз фигурант, будучи в состоянии опьянения, проник еще в одну комнату, где отдыхал потерпевший и присвоил себе часы и гаджет, на общую сумму 25 тысяч рублей.
Спустя несколько дней, обвиняемый, находясь в гостях обратил внимание на куртку в прихожей. Дождавшись, когда за его действиями не будут наблюдать, он похитил смартфон, оцененный потерпевшим в 45 тысяч рублей и скрылся. Через несколько часов он вновь напросился в компанию уже других знакомых, где по аналогичному сценарию присвоил себе ноутбук за 22 тысячи рублей.
Уголовное дело находится на рассмотрении в суде.
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