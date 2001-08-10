Сахалинец заснул в своей машине и лишился денег

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками следственного управления УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении 31-летней жительницы областного центра. Женщина обвиняется в совершении кражи, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области..

В ходе предварительного следствия установлено, что фигурантка арендовала на двое суток квартиру, после чего позвала в гости трое знакомых. После застолья компания решила прогуляться и по пути следования обратили внимания на припаркованный во дворе автомобиль. В салоне транспортного средства находился мужчина, который спал на водительском сидении.

Пока ее приятели вели диалог в стороне и не видели ее действий, обвиняемая открыла дверь иномарки и похитила у гражданина портмоне и денежные средства, общей стоимостью 17 тысяч рублей. Краденным имуществом она распорядилась по своему усмотрению.

В настоящее время по уголовному делу судом вынесен обвинительный приговор.