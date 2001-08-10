Сахалинка, испугавшись мошенников, перевела им деньги на 204 счета

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вчера в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 65-летней жительницы областного центра. Женщина сообщила, что в течение пяти дней неустановленное лицо путем обмана похитило у нее свыше 2 миллионов 37 тысяч рублей.

Как выяснили полицейские, на телефон заявительницы поступил звонок от девушки, которая представилась специалистом банка и сообщила, что по ее банковскому счету якобы были оформлены кредиты на различные суммы. Далее с потерпевшей на протяжении нескольких дней связывался лжесотрудник службы безопасности банка и объяснил, что для того, чтобы найти лиц, оформивших кредиты, необходимо взять в различных банках еще займов на максимальные возможные суммы. Потерпевшая поверила аферистам и перевела деньги на 204 счета, которые ей указали мошенники. О подобном виде мошенничества заявитель знала ранее.