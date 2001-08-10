Тихоокеанское
информационное агентство
29 Июля 2021
Сегодня 14:20
73,61|86,92|66,91
Сутки на дорогах Сахалина: 10 пьяных за рулем и 22 водителя без прав
09:55, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сутки на дорогах Сахалина: 10 пьяных за рулем и 22 водителя без прав

Сутки на дорогах Сахалина: 10 пьяных за рулем и 22 водителя без прав

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки, 28 июля 2021 года, на территории Сахалинской области зарегистрированы 24 дорожно-транспортных происшествия. Из них, одно ДТП подлежит государственному статистическому учету, в результате которого один человек получил телесные повреждения, рассказали ТИА "Острова" в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

Сотрудниками ГИБДД на территории области были пресечены 10 случаев управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения. Из них в отношении одного водителя возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ.

Пресечены 22 случая управления транспортными средствами водителями, не имеющими права на управление, либо лишенными такого права.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы соблюдаете масочный режим?