Сахалинский рыбокомбинат недоморозил камбалу и теперь заплатит штраф
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
26 июля 2021 года Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области рассмотрено административное дело в отношении ООО рыбокомбинат "Островной" из Сахалинской области за нарушение температурного режима при перевозке и хранении 25 т дальневосточной палтусовидной камбалы.
10 июня 2021 года во Владивосток трюмной партией прибыл подконтрольный государственному ветеринарному надзору груз – дальневосточная палтусовидная камбала общим весом 25 т. Партия была загружена в рефрижераторный контейнер. Грузоотправителем и грузополучателем данного подконтрольного товара являлось ООО рыбокомбинат "Островной".
В ходе проведения государственного ветеринарного контроля должностным лицом Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области был произведен осмотр подконтрольного товара и проведен замер температуры. Температура в толще продукции составила минус 15,3 °С при необходимых минус 18 °С. Это не соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции", а также требованиям технического регламента "Рыба мороженая поштучной и блочной заморозки. Технические условия", в соответствии с которыми изготовлена данная продукция.
Рыба была отправлена на дозаморозку.
По факту выявленного нарушения Управлением Россельхознадзора в отношении юридического лица возбуждено административное производство. Дело рассмотрено 26 июля 2021 года. Ранее предприятие привлекалось к административной ответственности за аналогичное правонарушение (штраф предприятием был оплачен), ему грозит административный штраф в увеличенном размере 150 000 рублей.
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