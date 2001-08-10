Молодая сахалинка напоила пенсионера и украла 170 тысяч рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В дежурную часть ОМВД России по городскому округу "Александровск-Сахалинский район" поступило заявление от 63-летнего местного жителя. Пенсионер рассказал полицейским, что кто-то похитил с его банковского счета более 170 тысяч рублей. При этом, мужчина уточнил, что кредитку никому не передавал и пин-код не сообщал, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
В ходе разбирательства сотрудники уголовного розыска в течение нескольких часов установили личность подозреваемой. Ей оказалась 22-летняя знакомая заявителя, которая периодически гостила у него.
Установлено, что в какой-то момент у злоумышленницы начались финансовые трудности, и она решила пойти на противоправное деяние. Напросившись в гости к потерпевшему, гражданка распила с ним спиртные напитки, а когда мужчина отлучился в другую комнату взяла его мобильный телефон. При помощи функции мобильного банка, подозреваемая перевела на свой счет 50 тысяч рублей, после чего под благовидным предлогом покинула жилище. Спустя несколько дней по такой же схеме, девушка перевела себе еще 120 тысяч рублей. Похищенные денежные средства она потратила на погашения своих финансовых обязательств перед банком.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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