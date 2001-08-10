Купив дипломы в интернете, две молодые курильчанки год отработали без подозрений

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В производстве отдела дознания ОМВД России по Курильскому городскому округу находится уголовное дело в отношении двух местных жителей, подозреваемых в подделке документов, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Предварительно установлено, что две местные жительницы в 2020 году решили устроиться электромонтёрами на одно из предприятий Курильского района. В беседе с отделом кадров им было разъяснено, что для этого необходимо пройти специальное обучение, но девушки решили пойти на противоправное деяние.

Зайдя в интернет, подозреваемые нашли один из сайтов и списавшись с "продавцом" заказали поддельные документы, зная при этом, что это незаконно. В дальнейшем злоумышленницы более года трудились на предприятии, пока их действия не были изобличены.

В настоящий момент по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 327 Уголовного кодекса Российской Федерации - подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков. Устанавливается ущерб, причиненный предприятию. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.