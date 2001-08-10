Тихоокеанское
информационное агентство
29 Июля 2021
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11:23, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине задержан браконьер, добывший более ста лососей

На Сахалине задержан браконьер, добывший более ста лососей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня утром сотрудниками ДПС ГИБДД ОМВД России по городскому округу «Смирныховский» в ходе патрулирования вверенного участка была остановлена иномарка под управлением 37-летнего местного жителя. При проверке документов инспекторы обратили внимание, что в багажнике автомобиля находится рыболовное снаряжение и запрещённые орудия лова (спиннинг). Было принято решение осмотреть транспортное средство, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В результате, в двух пластиковых контейнерах обнаружено свыше 100 экземпляров рыбы лососёвых пород. Какие-либо разрешительные документы на добычу водных биологических ресурсов мужчина предоставить не смог.

На место происшествия была вызвана следственного оперативная группа. ВБР изъят и помещен на ответственное хранение.

В настоящий момент по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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