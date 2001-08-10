На Сахалине задержан браконьер, добывший более ста лососей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня утром сотрудниками ДПС ГИБДД ОМВД России по городскому округу «Смирныховский» в ходе патрулирования вверенного участка была остановлена иномарка под управлением 37-летнего местного жителя. При проверке документов инспекторы обратили внимание, что в багажнике автомобиля находится рыболовное снаряжение и запрещённые орудия лова (спиннинг). Было принято решение осмотреть транспортное средство, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В результате, в двух пластиковых контейнерах обнаружено свыше 100 экземпляров рыбы лососёвых пород. Какие-либо разрешительные документы на добычу водных биологических ресурсов мужчина предоставить не смог.

На место происшествия была вызвана следственного оперативная группа. ВБР изъят и помещен на ответственное хранение.

В настоящий момент по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.