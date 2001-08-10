Житель Анивы помещен под стражу за желание навариться на продаже наркотиков
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Житель с. Троицкое Анивского района заключен под стражу за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской прокуратуре.
Анивский районный суд с учетом мнения прокуратуры района удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 31-летнего жителя с. Троицкое Анивского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.
Органом предварительного расследования установлено, что 24 июля 2021 года житель с.Троицкое получил от неустановленного лица наркотические средства, после чего хранил их при себе с целью последующего сбыта. Однако был задержан сотрудниками полиции, а наркотические средства изъяты из незаконного оборота, масса которых составила 61,01 грамм, что является крупным размером.
Учитывая, что обвиняемый регистрации на территории Российской Федерации не имеет, не трудоустроен и не имеет легального источника доходов, имеет не погашенную судимость, а совершенное им преступление, предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы, прокурор поддержал ходатайство следователя о заключении под стражу.
Суд, принимая во внимание позицию прокуратуры, с учетом указанных обстоятельств, заключил обвиняемого под стражу сроком на 2 месяца.
Расследование по уголовному делу находится на контроле прокуратуры района.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
10:11 Сегодня Прием заявок от южносахалинцев на подключение к газу продлен до 10 августа
09:55 Сегодня Сутки на дорогах Сахалина: 10 пьяных за рулем и 22 водителя без прав
10:00 Сегодня Сахалинский рыбокомбинат недоморозил камбалу и теперь заплатит штраф
11:25 Сегодня За пять месяцев 2021 года в Сахалинской области родилось на 669 человек меньше, чем умерло
14:56 22 Июля В Южно-Сахалинске до 6 августа закрывается для проезда перекресток улиц Ленина и Сахалинской
13:25 23 Июля Жителей Южно-Сахалинска приглашают на диспансеризацию
15:25 22 Июля Южносахалинцам, крутящим педали, будут давать призы
12:28 22 Июля Сегодня в Южно-Сахалинске временно отключат воду
13:14 15 Июля Сахалинка предъявила поддельный диплом о медицинском образовании
14:09 29 Июня Велосипедист в Южно-Сахалинске обокрал спавшую в машине женщину
09:29 16 Июля Сахалинцев предупредили, что в предстоящие теплые выходные сотрудники автоинспекции будут более бдительными
16:04 14 Июля Сахалинца 18 раз штрафовали за парковку на газонах, а ему все нипочем
Выбор редакции
- 12:00 26 Июля На Сахалине прошли гонки по бездорожью
- 15:25 22 Июля Южносахалинцам, крутящим педали, будут давать призы
- 11:48 22 Июля У "Сахалинских акул" появился тренер первой национальной категории
- 13:47 21 Июля Остров Сахалин – уникальное направление для активных туристов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы соблюдаете масочный режим?