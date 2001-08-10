Тихоокеанское
информационное агентство
29 Июля 2021
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Житель Анивы помещен под стражу за желание навариться на продаже наркотиков

Житель Анивы помещен под стражу за желание навариться на продаже наркотиков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Житель с. Троицкое Анивского района заключен под стражу за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской прокуратуре. 

 Анивский районный суд с учетом мнения прокуратуры района удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 31-летнего жителя с. Троицкое Анивского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Органом предварительного расследования установлено, что 24 июля 2021 года  житель с.Троицкое получил от неустановленного лица наркотические средства, после чего хранил их при себе с целью последующего сбыта. Однако был задержан сотрудниками полиции, а наркотические средства изъяты из незаконного оборота, масса которых составила 61,01 грамм, что является крупным размером.

Учитывая, что обвиняемый  регистрации на территории Российской Федерации не имеет, не трудоустроен и не имеет легального источника доходов, имеет не погашенную судимость, а совершенное им преступление, предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы, прокурор поддержал  ходатайство следователя о заключении под стражу.

Суд, принимая во внимание позицию прокуратуры, с учетом указанных обстоятельств, заключил обвиняемого под стражу сроком на 2 месяца.

Расследование по уголовному делу находится на контроле прокуратуры района.

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