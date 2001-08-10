Сахалинские таможенники изъяли почти три килограмма насвая

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Около 3 кг некурительного табака (насвай) изъяли сахалинские таможенники у четверых граждан Узбекистана в аэропорту Магадана. Граждане Узбекистана прибыли на заработки на чартерных рейсах из Ташкента, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинской таможни.

Насвай относится к некурительным табачным изделиям. По таможенным правилам в случае ввоза одним физическим лицом более 250 г табачных изделий их необходимо задекларировать и заплатить таможенные платежи.

По трем фактам таможенники поста Аэропорт Магадан (Сахалинская таможня) возбудили дела об административных правонарушениях по ч.1. ст. 16.2 КоАП (недекларирование). Еще по одному факту дело будет возбуждено в ближайшее время.

Товары изъяты и помещены в камеру хранения вещественных доказательств.