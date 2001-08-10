Прокуратура обвинила руководство Макаровского района в бездействии
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Прокуратурой Макаровского района проведена проверка исполнения администрацией МО "Макаровский городской округ" требований жилищного законодательства.
Установлено, что вопреки ст. 95 Жилищного кодекса Российской Федерации на территории Макаровского района маневренный жилищный фонд не создан, что в свою очередь нарушает права граждан, проживающих в аварийном жилье, на предоставление безопасных жилых помещений из маневренного фонда, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.
Об устранении нарушений законодательства в адрес мэра МО "Макаровский городской округ" внесено представление.
Поскольку в установленный законом срок требования прокурора не выполнены прокуратурой района в Макаровский районный суд направлено исковое заявление о признании незаконным бездействия администрации МО "Макаровский городской округ", комитета по управлению муниципальной собственностью МО "Макаровский городской округ" и возложении обязанности принять меры к образованию на территории МО "Макаровский городской округ" маневренного жилищного фонда, переводу в него благоустроенных жилых помещений.
Решением Макаровского районного суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
Решение не вступило в законную силу, его фактическое исполнение контролируется.
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