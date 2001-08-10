Житель Хабаровского края пытался сбыть на Сахалине крупную партию наркотиков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления УМВД России по Сахалинской области окончено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя города Николаевска-на-Амуре Хабаровского края. Мужчина обвиняется в попытке сбыта наркотических средств в крупном размере, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Следователи выяснили, что в конце марта прошлого года обвиняемый посредством одного из популярных мессенджеров связался с магазином в теневом сегменте интернета с целью незаконного заработка. В результате ему была предложена работа наркокурьера в городе Южно-Сахалинске, а также куплен билет на самолет.

По прибытию в областной центр, фигурант, используя методы шифрования в своем гаджете связался с кураторами и получил координаты крупного тайника-закладки с наркотиками. Забрав дурман, гражданин отвез его на свою съемную квартиру и начал ждать дальнейших указаний, но в ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан сотрудниками полиции.

В ходе личного досмотра мужчины и осмотра его жилища, обнаружены и изъяты 22 свертка с порошкообразным веществом белого цвета, уже готовые к сбыту. Экспертиза установила, что это наркотическое средство синтетического происхождения – мефедрон, общей массой почти 8 грамм.

Таким образом обвиняемый совершил преступления, предусмотренные частью 3 статьи 30 пункта «а, г» части 4 статьи 228.1 УК РФ – покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей в крупном размере.

Уголовное дело направлено в суд.