Тихоокеанское
информационное агентство
30 Июля 2021
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Командировочный на Сахалине украл забытый телефон и теперь ответит перед законом

Командировочный на Сахалине украл забытый телефон и теперь ответит перед законом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Томаринскому городскому округу окончено расследование по уголовному делу, возбуждённому в отношении 40-летнего жителя села Стародубское. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что в конце прошлого месяца фигурант был направлен в командировку в Томаринский район.  По приезду на объект, он заселился в местную гостиницу. Вечером, возвращаясь с работы обвиняемый решил заехали в магазин. На прилавке мужчина заметил лежащий мобильный телефон, который оставил предыдущий покупатель и решил присвоить его себе. Дождавшись, когда продавец будет отвлечен, он положил его себе в карман и скрылся. Данным гаджетом гражданин планировал пользоваться в дальнейшем как своим собственным, но уже на следующее утро был задержан сотрудниками полиции.

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