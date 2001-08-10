Сахалинец пойдет под суд за превышение самообороны

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу "Ногликский" окончено расследование по уголовному делу, возбуждённому в отношении 39-летнего жителя Ногликского района. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 114 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении пределов необходимой обороны, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что у фигуранта отсутствует собственное жилье, в связи с чем он проживал у своей сожительницы вместе с её детьми. С одним из её сыновей у мужчины были напряжённые отношения из-за того, что обвиняемый часто выпивал с его матерью алкогольные напитки. В очередную такую встречу между мужчинами возник словесный конфликт, и родственник женщины затаил на него обиду.

На следующий день сын пришел на разговор к фигуранту вместе с двумя товарищами. Компания хотела выяснить с ним отношения.

Один из молодых людей два раза ударил мужчину в лицо. От ударов он упал на землю, но затем схватив обидчика за куртку, умышленно нанес один удар ножом в область живота, тем самым превысив пределы необходимой обороны.