Тихоокеанское
информационное агентство
30 Июля 2021
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Сахалинец пойдет под суд за превышение самообороны

Сахалинец пойдет под суд за превышение самообороны

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу "Ногликский" окончено расследование по уголовному делу, возбуждённому в отношении 39-летнего жителя Ногликского района. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 114 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении пределов необходимой обороны, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что у фигуранта отсутствует собственное жилье, в связи с чем он проживал у своей сожительницы вместе с её детьми. С одним из её сыновей у мужчины были напряжённые отношения из-за того, что обвиняемый часто выпивал с его матерью алкогольные напитки. В очередную такую встречу между мужчинами возник словесный конфликт, и родственник женщины затаил на него обиду.

На следующий день сын пришел на разговор к фигуранту вместе с двумя товарищами. Компания хотела выяснить с ним отношения.

Один из молодых людей два раза ударил мужчину в лицо. От ударов он упал на землю, но затем схватив обидчика за куртку, умышленно нанес один удар ножом в область живота, тем самым превысив пределы необходимой обороны.

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