Тихоокеанское
информационное агентство
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Сахалинский Россельхознадзор нашел в молоке из Ставрополья растительные жиры

Сахалинский Россельхознадзор нашел в молоке из Ставрополья растительные жиры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалистами Сахалинского филиала Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора проведены исследования проб от партии молока ультрапастеризованного производителя из города Пятигорска Ставропольского края. В результате проведенных исследований в молоке выявлены признаки фальсификации продукции, рассказали ТИА "Острова" в Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Протоколами лаборатории подтверждено присутствие в молоке жиров растительного происхождения – β-ситостерина и стигмастерина. 

В составе продукции на маркировке производителем не указано использование растительных масел и жиров на растительной основе в качестве сырья для производства молока.

В стериновой фракции молочного жира содержится лишь холестерин, а фитостерины (β-ситостерин, брассикастерин, кампестерин и стигмастерин) содержаться не могут, и, наоборот, в растительном жире присутствуют исключительно фитостерины, и холестерина в нем обычно нет. Таким образом, выявление растительных стеринов в составе молочной продукции говорит об использовании немолочных видов сырья – добавлении растительных масел. Информацию об этом производители обязаны размещать на упаковке товара. Как правило, розничная стоимость на такую молочную продукцию должна быть ниже.

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