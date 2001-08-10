Тихоокеанское
информационное агентство
2 Августа 2021
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10:44, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

За выходные дни на Сахалине задержали 37 пьяных водителей

За выходные дни на Сахалине задержали 37 пьяных водителей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие выходные дни, с 30 июля по 01 августа 2021 года, на территории Сахалинской области зарегистрированы 42 дорожно-транспортных происшествия. Из них, 5 ДТП подлежат государственному статистическому учету, в результате которых 4 человека погибли и 4 получили телесные повреждения.

Сотрудниками ГИБДД на территории области были пресечены 37 фактов управления водителями транспортных средств в состоянии опьянения. Из них, в отношении 8 водителей возбуждены уголовные дела.

Кроме этого, пресечены 64 факта управления транспортными средствами водителями, не имеющими права на управление, либо лишенными такого права

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