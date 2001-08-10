Тихоокеанское
информационное агентство
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На Сахалине водитель погиб после столкновения с деревом

На Сахалине водитель погиб после столкновения с деревом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

30 июля в 10 часов 50 минут, 41-летний водитель, не имея права управления транспортными средствами, двигался на автомобиле "Ниссан Атлас" по автодороге "Южно-Сахалинск - Оха". На 88 километре не справился с управлением, в результате чего совершил съезд в правый, по ходу движения, кювет с последующим наездом на дерево.

В результате ДТП, водитель скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, рассказали ТИА "Острова" в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

По данному факту проводится проверка.

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