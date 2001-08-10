На Сахалине пассажир решил показать видео водителю и погиб в аварии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

31 июля в 11 часов 15 минут 34-летний водитель, управляя автомобилем "Тойота Королла", двигался в северном направлении по автодороге "Южно-Сахалинск – Оха". На 108 километре, по предварительным данным, отвлекся от управления транспортным средством (смотрел видео с телефона пассажира), выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего совершил столкновение с грузовым автомобилем, рассказали ТИА "Острова" в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области..

В результате ДТП, 39-летний пассажир автомобиля "Тойота Королла", скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

По данному факту возбуждено уголовное дело.