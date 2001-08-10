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В Южно-Сахалинске пьяный водитель убил пешехода
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
31 июля в 22 часа 20 минут 38-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем "Тойота Королла Ранкс", двигался в северном направлении по улице Железнодорожной. В районе дома № 84 совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, рассказали ТИА "Острова" в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.
В результате ДТП, 43-летний пешеход в течении суток скончался в больнице.
По данному факту проводится проверка.
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