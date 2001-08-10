На Сахалине задержан похититель ювелирных украшений

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску за помощью обратилась 39-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что кто-то похитил из ее квартиры ювелирные изделия на общую сумму свыше 100 тысяч рублей. При этом потерпевшая рассказала, что признаков взлома в жилище не обнаружила, но периодически у нее гостил ее знакомый, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе разбирательства сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Как и предполагали оперативники, им оказался приятель заявительницы - мужчина 1979 года рождения.

Приходя в гости, он незаметно похищал вышеуказанное имущество, а после сдавал в ломбард. Полученные от противоправного деяния денежные средства злоумышленник тратил по своему усмотрению. В настоящий момент сотрудники полиции изъяли все похищенные украшения, они будут возвращены законной владелице.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.